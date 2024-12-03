  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı: "Başka bir zaman" diyerek ayrıldı
Takip Et

İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı: "Başka bir zaman" diyerek ayrıldı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir televizyon programında rahatsızlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı: "Başka bir zaman" diyerek ayrıldı
Takip Et

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı programında canlı yayın sırasında rahatsızlandı.

Okan Bayülgen "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek, ateşiniz çıkacak galiba hastalanacaksınız. Profesyonelliğinize ve bize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusunu bize bir kere daha aşıladığınız için hayranız." dedi.

Ortaylı ise, “Başka bir zaman devam edelim” diyerek yayını bitirdi.

Atatürk, sokak köpeği sorununu nasıl çözdü? Prof. Dr. İlber Ortaylı anlattıAtatürk, sokak köpeği sorununu nasıl çözdü? Prof. Dr. İlber Ortaylı anlattıGündem
Celal Şengör, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde 'uyardı' İşte İstanbul'daki en riskli bölgelerCelal Şengör, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde 'uyardı' İşte İstanbul'daki en riskli bölgelerGündem

 

 

Gündem
BBP lideri Destici'den asgari ücret çağrısı: Rakam ve oran verdi
BBP lideri Destici'den asgari ücret çağrısı: Rakam ve oran verdi
AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan deprem
'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısı görevden affını istedi
'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısı görevden affını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Rejim siyasi çözüm sürecine angaje olmalı
Erdoğan, Putin ile görüştü: Rejim siyasi çözüm sürecine angaje olmalı
CHP Parti Sözcüsü Yücel, Batman'da konuştu: Biz diyoruz ki erken seçim değil, derhal seçim
CHP Parti Sözcüsü Yücel, Batman'da konuştu: Biz diyoruz ki erken seçim değil, derhal seçim
Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi