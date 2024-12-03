İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı: "Başka bir zaman" diyerek ayrıldı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV100’de Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı programında canlı yayın sırasında rahatsızlandı.

Okan Bayülgen "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek, ateşiniz çıkacak galiba hastalanacaksınız. Profesyonelliğinize ve bize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusunu bize bir kere daha aşıladığınız için hayranız." dedi.

Ortaylı ise, “Başka bir zaman devam edelim” diyerek yayını bitirdi.