İlber Ortaylı, Celal Şengör ve Fatih Altaylı'nın son kez bir araya geldiği Teke Tek bölümü yayınlandı

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim'de tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 13 Mart'ta hayatını kaybetmeden önce çekilen son programı yayınladı.

Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı programının kaydı, "Teke Tek Bilim’in efsane kadrosuyla, Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmadan önce çektiğimiz son program YouTube kanalımızda yayında. Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle…" sözleriyle duyuruldu.

Gazeteci Altaylı ise "Sevgili ve değerli İber Ortaylı ben cezaevinden çıkınca hemen bir program yapalım diye tutturdu. Bu sevgili dostum ile çekilen son program oldu. Ağlamaktan izleyemedim. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak" diyerek programın kaydını paylaştı.

YoTube'da yayımlanan programda İlber Ortaylı, "Dostluk nedir?" sorusuna, "Dostluk ebedidir, çok nadirdir" yanıtını verdi.

Altaylı'nın cezaevine girdiği sürecin konuşulduğu şu diyalog dikkat çekti:

Fatih Altaylı: Cezaevindeyken sizi nasıl özledim anlatamam.

Celal Şengör: Biz de seni çok özledik kardeşim.

İlber Ortaylı: Ne dermiş Cicero hazretleri? Dostluk ebedidir. Çok nadirdir, ebedidir.

Celal Şengör: Yazın ortasındaydık. Oya geldi, 'Sana bir müjdem var' dedi. Ama Oya'nın yüzünü görecektin. 'Fatih çıkmış' dedi. Nasıl memnun olduk, sana anlatamam, o gün benim ömrüme yıllar katıldı. O kadar zevklendik.

Fatih Altaylı: İlber Hoca cezaevine geldi ziyarete. Cezaevinde bayram oldu biliyor musun? Herkes nasıl mutlu.

İlber Ortaylı: Tabii o gün öyleydi.

Fatih Altaylı: Bütün infaz koruma memurları, müdürler bir kamyon dolusu kitap getirmişler.

İlber Ortaylı: Ne kadar kibar adamlar onlar, oradaki savcılar falan.. Maşallah yani. İftihar ettim ya.

Celal Şengör: Ben senin mahkemene geliyordum ya. Oradaki jandarmalar zekten dört köşe oluyorlardı: "Hocam hoş geldiniz."

Fatih Altaylı: Sen, İlber ve Faruk Süren. Üç star, üçünüze muazzam bir ilgi ve muazzam bir saygı. Çok acayipti. İlber Hoca geldi. Şunu anlıyorsun; bu memlekette yapılan hiçbir şey boşa değil. Orada İlber Ortaylı'nın gelişinin cezaevindeki personel arasında yarattığı rüzgar bile muazzam bir şey. Ülkeyle ilgili insana umut veriyor.

İlber Ortaylı: Evet, doğru.

Celal Şengör: Arkadaşlıktan bahsediyoruz. Bir de böyle gönül arkadaşlıkları var. Hiç tanımadığın insanlar, "Fatih Bey ne zaman çıkacak? Fatih Bey çıktı mı? Ne yapacaksınız?" Bunları sordular ya. Sana da sormuşlar.

İlber Ortaylı: Evet, doğru.