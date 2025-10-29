İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilân belgesini paylaştı: Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilân belgesini paylaştı. Osmanlıca belgenin çevirisini de paylaşan Ortaylı, "Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir" ifadelerini kullandı.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabında 29 Ekim 1923 tarihli Türkiye Cumhuriyeti'nin ilân edildiğini yazan belgeyi paylaştı.
Ortaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923.
'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"