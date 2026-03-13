İlber Ortaylı entübe edildi: Ailesi son durumunu açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı dün Ortaylı’nın ‘ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini’ yazmıştı.

Ortaylı’nın Instagram hesabından ailesi tedavi süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Paylaşıma göre Ortaylı 5 Mart’ta hastaneye kaldırılmış, 8 Mart’ta entübe edilmiş.

Açıklama şöyle:

“Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı.

Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu.

Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatırıldı.

Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil.