İlber Ortaylı: Hödük Trump, gider orayı bombalarsa bitti!

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sözcü TV'de katıldığı programda İsrail - İran savaşını değerlendirdi.

"Hödük Trump, gider orayı bombalarsa bitti"

ABD'nin İran'ı vurmasıyla ilgili Ortaylı "Bırakalım tarihi, bu ülkenin İran’ın yarıya yakını Türkçe konuşur. Tebriz dediler tüylerim diken diken oldu. Bu hödük Trump, gider orayı bombalarsa bitti yani… Çünkü bu Amerikalılar cahildir. Amerika maalesef umumi eğitimini ve vatandaşa lazım olan orta eğitimini ayarlamamış bir millettir.” ifadelerini kullandı.

Ortaylı "Bizim Milli Eğitim Bakanlığı da yarım yamalak Master yapan Amerikancı tiplerle doludur. Onların nasıl ürün verdiğini görüyoruz. 8-9 yaşında çocuk satranç şampiyonu oluyor ama okumayı sökemiyor. Bu ikinci harpten sonra bizim ABD eğitim sistemine yönelmemiz hata. Avrupa'da da oldu bu hatalar." dedi.