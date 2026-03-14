İlber Ortaylı 'İyi yaşamak nedir?' sorusuna ne yanıt vermişti?

Duayen tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Ortaylı, 2024'te yayımlanan kitabı 'Gel Dünyayı Keşfedelim-Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri'nde 'modern bir seyyah' olarak yarım asır boyunca yaptığı seyahatlerden izlenimlerini paylaşmıştı.

İlber Ortaylı, bu kitabıyla ilgili Gazete Oksijen'den Ebru Dedeoğlu'na verdiği röportajda "İyi yaşamak nedir ve nasıl tarif edersiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"İyi yaşamak bana göre boş durmamak. Boş durduğunu hissettiğin an kötüsün. Ne iş yapacaksın veya ne öğreneceksin? Bu soruları sürekli kendine sorman gerekiyor. Hayatında bir monotonluk ya da lüzumsuz uzatma varsa zamanını boşa harcıyorsun demektir ki bu çok zararlı. Tut ki oturdun yemek yiyorsun, sohbet ediyorsun, değil mi? Peki, muayyen bir zaman, muayyen bir miktarsa bu iyidir. Uzatmaya başladığın an kötülüyor. İş hayatında da öyledir. İşin ucunu kaçırmamak lazım."