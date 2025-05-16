İlber Ortaylı, öğrencilerle tartıştı: Sus bakayım, okulun kapanmasını istemiyorum!

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) Nureddin Yıldız'ı etkinlik için kampüse davet etmesine yönelik protestoların ardından gözaltına 97 öğrenci gözaltına alındı. Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan öğrencilerden 6'sı tutuklandı.

Yıldız'a yönelik protestolara Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencileri de katıldı. Tarihçi ve aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi'nin senato üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında gergin anlar yaşandı.

"Sus, bakayım, önce beni dinle"

Ortaylı'nın, bir öğrenciye yönelik olarak “Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçe’ni anlamıyorum” dedi. Tartışmanın devamında Ortaylı, “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise Ortaylı’ya “Pedofiliyi savunan hoca mı olur” diyerek tepki gösterdi.

Yıldız neden protesto ediliyor?

Nurettin Yıldız, daha önce yaptığı bir açıklamada “Her müslüman delikanlı, her müslüman kız fiziksel, sağlık açısından bir sorun yok ise evlenmeye namzettir. Şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkeğin nikahlanmalarında bir sorun yoktur. Kuran'a iman eden bütün müslümanlarda evlilik için bir yaş söz konusu değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Nurettin Yıldız, yaptığı başka bir açıklamada açıklamada kadına yönelik şiddet konusunda “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demişti.