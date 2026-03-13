İlber Ortaylı öldü mü? Tarihçi İlber Ortaylı neden öldü?

İlber Ortaylı, Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden biri olarak hem akademik çalışmaları hem de kamuoyuna yönelik tarih anlatılarıyla geniş bir kitle tarafından takip edilmektedir. Özellikle Osmanlı tarihi, Türk modernleşmesi ve Avrupa tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Ortaylı, Türkiye’de tarih biliminin popülerleşmesinde önemli rol oynamıştır.

İLBER ORTAYLI NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci İzzet Çapa sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ortaylı bir süredir hastanede tedavi görüyordu ve yoğun bakımdaydı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz kentinde doğmuş Türk tarihçidir. Ailesi II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’ye göç etmiş ve Ortaylı eğitim hayatını Ankara’da sürdürmüştür. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde eğitim almıştır. Akademik kariyerinde özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun idari yapısı, hukuk sistemi ve Avrupa ile ilişkileri üzerine yoğunlaşmıştır.

Uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde ders veren Ortaylı, 2005–2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi’nin müdürlüğünü de yapmıştır. Bu görevde bulunduğu dönemde müzenin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlamıştır.

Çok sayıda kitap ve makaleye imza atan İlber Ortaylı, televizyon programları, konferanslar ve söyleşiler aracılığıyla da tarih bilgisini geniş kitlelere ulaştırmaktadır. “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”, “Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek” ve “Türklerin Tarihi” gibi eserleri Türkiye’de en çok okunan tarih kitapları arasında yer alır. Günümüzde de tarih alanındaki yorumları ve analizleriyle kamuoyunda etkili bir isim olmaya devam etmektedir.