İlber Ortaylı'dan Ayasofya'daki iş makineli görüntülere tepki: 'Bu yükü kaldıramaz'

Ayasofya Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında 1500 yıllık tarihi mekanda ağır tonajlı iş makinelerinin bulunması sosyal medyada tepki çekti. Tartışmalara tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tartışmalara dahil oldu.

Ortaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya bu yükü gerçekten kaldıramaz; mimariden hiç anlamıyorlar. Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya’ya babasının mülkü gibi davranıyor. Tekrar söylüyorum: O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak. Peki ne kadar ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Bu işleri yapanlar hangi veriye dayanıyorlar? Anthemios’a mı sordular,Mimar Sinan’a mı? Konuyla ilgili daha detaylı bir yazıyı hafta sonu yazacağım."