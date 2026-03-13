İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu

Vefatı ile Türkiye'yi yasa boğan tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu.Ortaylı İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlanacak.

Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.

 Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.

Ailesi, açıklamada ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalarını rica etti.