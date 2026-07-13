İlber Ortaylı'nın kızı babasının eşyalarını whatsapp'tan satışa çıkardı

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. İlber Ortaylı'nın vefatının ardından geride bıraktığı eserler ve düşünceleri kamuoyunda anılmaya devam ederken, kişisel eşyalarından bazılarının satışa çıkarıldığı yönünde iddialar gündeme geldi. Söz konusu iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, konuya ilişkin tartışmalar da büyüdü.

Sosyal medyada tepki yağdı

Kızı Tuna Ortaylı'nın Ortaylı'ya ait fincan, vazo gibi eşyaları WhatsApp uygulamasındaki ikinci el eşya gruplarında satışa çıkardığı öğrenildi. Haberin ve 200-800 lira arasında değişen fiyatlarla satışta olan eşyaların gündem olmasının ardından, konu sosyal medyada tepki topladı.

Ünlü profesörün eşyalarının satılmasının saygısızlık olduğunu belirten bazı sosyal medya kullanıcıları, durumdan duydukları rahatsızlıkları X'te dile getirdi."

Tepkilerin ardından Tuna Ortaylı'dan açıklama

Gelişmelerin ardından Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı; ikinci el satış yapan WhatsApp grubuna bir açıklama gönderdi. Babasına at İstanbul'da açık 7 evin olduğunu belirten Ortaylı, şu ifadelere yer verdi:

"Grubu kendi kişisel saçmalıklarımla meşgul etmek istemezdim, ancak görüyorum ki, burada yaptığım oylaşımların ekran görüntüsünü alıp haber yapmakta bir sakınca görülmemiş o zaman ben de bir açıklamasını yapayım, babamın sadece İstanbul'da kapatılması gereken 7 tane evi var; bu evlerde kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen ve aile/yakın dostlar arasında dağıtılan anı/yadigar kalacak şeyler dışında artan bir sürü obje oldu.

"Babam çay fincanlarıyla değil, kitaplarıyla anılmak isterdi"

Bunları da Tema Vakfı yakın zamanda adına bir hatıra ormanı açacağı için, o objeler çöpe gideceğine böyle bir şeye katkısı olsun diye düşünüp buradan satışa çıkarmıştım. Tabii hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı memleketimizde şimdi de babasının malını sağa sola satan vefasız kızı olmakla itham ediliyorum. Neyse orası önemli değil, bu vesileyle gruptan başka bir şey satmayacağım, önceden bir şey satın alan herkese hatıra ormanına katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum, yazıyı yazan Oray Bey'i de üstün gazeteciliği için sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Babam adına bir kütüphane kuracağız, çünkü kendisi bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil ama kitaplarıyla anılmak isterdi"