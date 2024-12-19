İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yılbaşı talimatı: Kültürümüze uymayan etkinlikler yapılmasın

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yılbaşı yaklaşırken okullarda sınıflarda süsleme yapılmaması gerektiği yönünde bir uyarı yaptı. Müdürlüğün açıklamasında Bakanlık tarafından yayımlanan genelgedeki "Yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza uymayan etkinliklerin yapılmaması" ifadelerine yer verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altay imzasıyla okullara gönderilen talimatta şu ifadeler kullanıldı:

"Okullarımızda yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza uymayan etkinliklerin ve okul - sınıf süslemelerinin yapılmaması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini, ayrıca eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin milli manevi kültür değerlerine uygun etkinliklerin tercih edilmesi önem arz etmekte olup, bu konudaki anlayış ve işbirliği içinde çalışılması hususunda; Gereğini rica ederim."