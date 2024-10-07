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İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili makamında öldürüldü

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili makamında öldürüldü
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Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz buldu.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymakam Elif Çelik, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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