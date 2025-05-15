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İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan-Zelenski görüşmesine dair açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye dair kritik açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan-Zelenski görüşmesine dair açıklama
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Rus, Ukrayna ve ABD heyetleri bugün İstanbul’da bir araya geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Zelenski bugün saat 13:00'te görüşecek. 

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

Altun'un açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır.

Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır.

Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır."

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