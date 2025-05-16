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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İzmir'de gazetecileri darbedenleri şiddetle kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de CHP'nin miting hazırlıkları sırasında meydana gelen kazayı haberleştirmeye çalışırken saldırganlar tarafından darbedilen gazetecilere geçmiş olsun dileklerini ileterek saldırganları kınadı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İzmir'de gazetecileri darbedenleri şiddetle kınadı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de gazetecileri darbeden saldırganları kınadı.

"Saldırganları şiddetle kınıyorum"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisinin miting hazırlıkları sırasında meydana gelen bir kazayı haberleştirmek için görev yaptıkları sırada birtakım saldırganlar tarafından darbedilen ve yaralanan İhlas Haber Ajansı emekçileri muhabir Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Saldırganları şiddetle kınıyor, son aylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum. Gazetecilerimizin şiddetin hiçbir türüyle muhatap olmadan görevlerini yapabilmesi için İletişim Başkanlığı olarak gerekli imkan ve şartları hazırlama görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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