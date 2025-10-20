  1. Ekonomim
  3. İletişim Başkanı Burhanettin Duran: CHP öfke nöbetini alışkanlık haline getirdi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Son dönemde CHP’li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP’nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden CHP yöneticilerinin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının demokratik siyaset zeminini tahrip etttiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"CHP'li bazı siyasetçilerin açıklamaları demokratik siyaset zeminini tahrip ediyor"

"Demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştiri vardır, hakaret yoktur. Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir.

Son dönemde CHP’li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP’nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir."

