İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak

İletişim Başkanı Duran, X hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasına ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak."