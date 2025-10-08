İletişim Başkanı Duran duyurdu: Alıkonulan vatandaşlar için girişimler başlatıldı

  1. Ekonomim
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından İsrail unsurlarınca saldırı düzenlenen Özgürlük filosundaki Türk vatandaşların serbest bırakılması için girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'ndaki gemilere saldırdı. Filodaki gemilerin içerisindeki yolcular arasında Türk vatandaşlar ve 3 milletvekilimiz de bulunuyordu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Özgürlük Filosu'nda alıkonulan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duran açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail tarafından Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale; haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir.
Küresel Sumud Filosu'ndan sonra, aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu, barışçıl amaç taşıyan sivil aktivistlere yönelik yapılan bu saldırı kabul edilemez.

Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasının ve Gazze halkının yanında durmaya; soykırıma, bu hukuk ve insanlık dışı saldırılara karşı mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

