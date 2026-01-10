İletişim Başkanı Duran'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli bir medya ekosisteminin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Duran, yaptığı paylaşımda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen "Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi"ni, basın mensupları ve ziyaretçilerle buluşturduklarını, ardından Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile bir araya geldiklerini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sergimiz, gazeteciliğin tarihsel serüvenini görsel bir anlatımla gelecek nesillere aktarmayı, basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmayı amaçlamaktadır. Sergide; Başkanlığımız ve Anadolu Ajansı arşivlerinden derlenen, 1923-2024 yılları arasındaki gazetecilik faaliyetlerine ve Türkiye'nin siyasi hafızasına ışık tutan 59 fotoğraf karesi yer almaktadır.

Bu özel günde, hakikatin izini süren, dezenformasyonla mücadelede en ön safta yer alan, gece gündüz demeden doğru bilgi için emek veren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden kutluyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden ve katledilen basın emekçilerini rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve güvenli bir medya ekosisteminin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."