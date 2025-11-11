İletişim Başkanı Duran’dan düşen askeri kargo uçağıyla ilgili uyarı!

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi ile ilgili paylaşım yaptı. Duran, arama kurtarma çalışmalarının ivedilikle başlatıldığını belirtti. Aynı zamanda Duran, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için sadece resmi kurum açıklamalarının dikkate alınması konusunda uyarıda bulundu.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."