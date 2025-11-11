  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İletişim Başkanı Duran’dan düşen askeri kargo uçağıyla ilgili uyarı!
Takip Et

İletişim Başkanı Duran’dan düşen askeri kargo uçağıyla ilgili uyarı!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İletişim Başkanı Duran’dan düşen askeri kargo uçağıyla ilgili uyarı!
Takip Et

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi ile ilgili paylaşım yaptı. Duran, arama kurtarma çalışmalarının ivedilikle başlatıldığını belirtti. Aynı zamanda Duran, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için sadece resmi kurum açıklamalarının dikkate alınması konusunda uyarıda bulundu.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gündem
CHP’den çok sert kapatma tepkisi: 102 yıllık partiyi kapatacak anasının karnından doğmadı
CHP’den çok sert kapatma tepkisi: 102 yıllık partiyi kapatacak anasının karnından doğmadı
İBB iddianamesi tamamlandı: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebi
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması talebi
SGK’dan Kulp’ta 3 işçinin hayatını kaybettiği viyadük inşaatına ilişkin açıklama
SGK’dan Kulp’ta 3 işçinin hayatını kaybettiği viyadük inşaatına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi iş bilmezlerin insafına terk etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi iş bilmezlerin insafına terk etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen kargo uçağıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen kargo uçağıyla ilgili açıklama
Kocaeli’de 8 Kasım'da 6 kişinin öldüğü fabrika yangını: 5 kişi daha açığa alındı
Kocaeli’de 8 Kasım'da 6 kişinin öldüğü fabrika yangını: 5 kişi daha açığa alındı