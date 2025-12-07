İletişim Başkanı Duran'dan görüşme iddialarına yanıt

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye'nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla ilgili bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşıldığını hatırlatan Duran, kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olmasının önemine işaret etti.

