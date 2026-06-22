İletişim Başkanı Duran'dan "Yeşil Vatan" paylaşımı:

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil Vatan"a sahip çıkmanın, geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Ormanların her canlının ortak evi, nefesi ve yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5 bin 597 kara aracı, 28 bin orman kahramanı personelimiz ve yüz binlerce gönüllümüzle, 7 gün 24 saat 'Yeşil Vatan'ı yalnız bırakmıyoruz. Teknoloji, özveri ve sonsuz bir sadakatle, yanan her karış ormanlarımızı küllerinden yeniden yeşertmek için mücadele ediyoruz. Doğamızı korumak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır."