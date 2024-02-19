İletişim Başkanlığı: ‘Süper Kupa iptal edildi’ iddiaları doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Süper Kupa ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, ”Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan ‘Süper Kupa iptal edildi’ iddiaları doğru değildir. 29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Süper Kupa Finali, maç günü Fenerbahçe, Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortak kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Süper Kupa Finali'nin, her iki takımın da lig ve Avrupa maçlarından dolayı fikstür sıkışıklığı olmaması için Nisan ayında yapılması planlanmaktadır. Resmi açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” denildi.