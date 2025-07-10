İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran atandı, Fahrettin Altun TİHEK Başkanı oldu

7 yıldır İletişim Başkanlığı görevini sürdüren Fahrettin Altun yeni bir göreve atandı. İletişim başkanlığına Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı oldu.

Duran: Erdoğan’a şükranlarımı sunarım

Duran, X paylaşımında "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran kimdir?

1971 yılında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğdu.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora tezi, Türkiye’de İslamcı siyasal düşüncenin imparatorluktan erken cumhuriyete dönüşümü üzerineydi. Akademik kariyerine Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladı, ardından doçent ve profesör unvanlarını alarak İstanbul Şehir Üniversitesi’nde bölüm başkanı olarak görev yaptı.

2010–2011 yıllarında ABD’de George Mason Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak bulundu. Bu dönemde uluslararası ilişkiler, siyasi İslam, Orta Doğu siyaseti ve Türk dış politikası gibi alanlarda çalışmalarını derinleştirdi. Akademik katkıları arasında üç ciltlik bir “Türk Parlamento Tarihi” eseri ile “Dünya Çatışma Bölgeleri” ve “Türk Dış Politikası Yıllığı” gibi kolektif çalışmalar dikkat çekti.

2013 yılında SETA’nın İstanbul ofisine genel koordinatör atanan Duran, 2014’ten itibaren Ankara’daki merkezde aynı görevi sürdürdü. Burada, akademik çevrelerle devlet politikası arasında köprü kurarak fikir üretimi ve stratejik analiz süreçlerine önemli katkılar yaptı. SETA’daki çalışmaları, onun hem düşünsel hem siyasi platformlarda aktif rol almasını sağladı.