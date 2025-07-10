İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişimi sonrası DMM’den dezenformasyon uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine Burhaneddin Duran’ın atanması ve görev değişikliği nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığındaki görev değişikliği ile ilgili kamuoyunda kasıtlı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, devletin kurumsal yapısını hedef alan asılsız ve kasıtlı girişimlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve dijital platformlarda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişikliğiyle ilgili olarak yanıltıcı ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmakta; kamuoyunda kasıtlı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle devletin farklı kurumlarında gerçekleştirilen görev değişiklikleri, Anayasa’nın verdiği yetkiler çerçevesinde, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırma amacıyla yapılmaktadır. Bu değişiklikler, devlet yönetiminde sürekliliği esas alan bir bayrak yarışı anlayışıyla hayata geçirilmektedir.

Görev değişiklikleri üzerinden algı operasyonları yapmaya dönük faaliyetler, devletimizin güçlü yönetim yapısına zarar vermeyi amaçlayan dezenformasyon faaliyetidir. Gerçeği yansıtmayan iddialar, hem kurumlarımızın uyum içinde sürdürdüğü çalışmalarına gölge düşürmeyi hem de kamuoyunu yanıltmayı hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm kamu kurumlarımız, anayasal sorumlulukları doğrultusunda, uyum ve kararlılıkla milletimize hizmet etmeye devam etmektedir.

Devletimizin kurumsal yapısını hedef alan asılsız ve kasıtlı girişimlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."