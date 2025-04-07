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İletişim Başkanlığı'ndan 15 Filistinli sağlık çalışanının öldürülmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'in resmi kaynaklarından yayılan, 15 Filistinli sağlık çalışanının öldürülmesine ilişkin "şüpheli araçlardaydılar ve Hamas üyesiydiler" şeklindeki iddianın doğru olmadığını açıkladı. DMM, yapılan incelemeler sonucunda bu iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Haber Merkezi
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İletişim Başkanlığı'ndan 15 Filistinli sağlık çalışanının öldürülmesine ilişkin açıklama
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail resmi hesaplarının, 15 Filistinli sağlık çalışanının öldürülmesine ilişkin ortaya attığı, "Öldürülen sağlık çalışanları şüpheli araçlardaydı ve Hamas üyeleriydi" iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.

15 Filistinli sağlık görevlisi öldürdükten sonra cesetleri toplu mezara gömüldü

İsrail işgal güçlerinin, 23 Mart'ta Gazze'nin güneyindeki Refah ilçesinde 15 Filistinli sağlık görevlisini öldürdükten sonra cesetleri toplu mezara gömdüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve İsrail ordusu Arap Basını Sözcüsü Avichay Adraee, olayda çok sayıda Hamas ve İslami Cihat mensubunun öldürüldüğünü, saldırının rastgele yapılmadığını, çok sayıda ambulansın ışıklarını ve acil durum sinyallerini açmadan şüpheli bir şekilde İsrail askerlerine yaklaştığı sebebiyle saldırıldığını açıklamıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 14 meslektaşıyla birlikte öldürülen Filistinli sağlık görevlisi Rıfat Rıdvan'ın cep telefonundan ele geçirilen videonun iddiaları yalanladığını, The New York Times tarafından yayımlanan videoda ambulansların tepe lambalarının ve ışıklarının açık olduğunun görüldüğüne dikkat çekildi.

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