İletişim Başkanlığı'ndan 'Erdoğan, İsrail'i aradı' iddialarına açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail yetkililerini aradığına dair ortaya atılan iddialara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt verildi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i aradı' iddiasıyla servis edilen haberler doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail yetkililerini araması söz konusu değildir.

İddialara dayanak olarak gösterilen İsrail medyasındaki haberde, 'Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığı ile muhataplarıyla, IDF ve güvenlik birimleri ile görüştüğü' şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Öte yandan Türkiye'deki bazı basın yayın organlarının bu asılsız iddiayı, 'Erdoğan İsrail’i aradı' şeklinde çarpıtarak servis ettiği belirlenmiştir.