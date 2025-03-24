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İletişim Başkanlığı'ndan 'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi' iddiasına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi' iddiası doğru değildir." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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İletişim Başkanlığı'ndan 'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi' iddiasına açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail propogandasına yönelik paylaşımları yalanladı.

DMM'den Yapılan açıklama şu şekilde;

"İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girdi” iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, Ankara’da bulunan bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ülkemizin huzur ve istikrarını hedef alan dezenformatif içeriklere itibar etmeyiniz." denildi.

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