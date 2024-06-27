İletişim Başkanlığı'ndan 'oyuncak silah' açıklaması
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından "El Halil'de tutuklanan kişinin silahına el konuldu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki silahın sahte olduğunu açıkladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
Silahın gerçek olmadığı tespit edildi
"El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konuldu" şeklinde yayınlanan görüntülerdeki silahın gerçek olmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu paylaşımdaki fotoğrafta tüfek olduğu iddia edilen silahın, aslında oyuncak olduğu ve birçok oyuncak sitesinde satışta olduğu belirlenmiştir. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü propaganda kampanyasına itibar etmeyiniz."
📌İsrail Savunma Bakanlığının resmi hesabından paylaşılan, “El Halil'de tutuklanan bir kişinin silahına el konuldu” iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki silahın gerçek olmadığı tespit edilmiştir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 27, 2024
Bahse konu paylaşımdaki fotoğrafta tüfek olduğu iddia edilen silahın, aslında… pic.twitter.com/zB7mYIGzX6