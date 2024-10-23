İletişim Başkanlığı'ndan TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili açıklama

Ankara'daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, şehit ve yaralıların bulunduğu aktarıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.