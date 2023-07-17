İlgezdi: 3 büyükşehirde hastaneden muayene randevusu alamadım

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hastane randevu sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

Kendisinin de yaşadığı randevu sorunuyla ilgili yazılı açıklama yapan Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

“Tedavinin geciktirilmesi hem sağlık hem insan hakları problemidir. Günlerdir İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm branşlardan kendi adıma Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almaya çalışıyorum. Göz, kadın hastalıkları bölümlerinden randevu bulmak imkânsız. Çocuk hastalıklarına görünebilmek için yüzlerce kilometre yol gitmeniz lazım. Bu durum AKP’nin inşa ettiği sağlık sisteminin vatandaşlarımızın sağlığı pahasına çöküşünü ifade ediyor.”

12-14 Temmuz 2023 günlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm branşlardan muayene randevusu almaya çabaladığını açıklayan İlgezdi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’yi dünya lideri yapma iddiasıyla iktidara gelen ve her fırsatta bunun propagandasını yapan AKP, sağlık sistemimizde ilerleyişin değil gerileyişin sembolü oldu. Geçtiğimiz yıl aynı konuyla ilgili yaptığım hesaplamalarda İstanbul’un 39 ilçesinde göz randevusu yoktu, bir yıl sonra yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. Yine 2022’de Kulak Burun Boğaz Polikliniği’ne muayene olmak isteyen vatandaşlarımızın 14 gün beklemesi ve 142 km yol gitmeleri gerekiyordu, bu yıl bir gün daha artarak 15 gün beklemeniz gerekiyor. Ve sadece üç ilçede boş randevu gözüküyor. Yani Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı metropollerinden birinde boğazınız ağrıyorsa, 39 ilçenin 36’sında doktor yüzü göremeyeceksiniz. İzmir’de de kadın doğum hastalıkları sistemi her gün, ‘Randevu bulunamamaktadır’ uyarısı veriyor. İzmir'e en yakın il olduğu için Manisa'ya da baktım, orada da randevu bulunamıyor. 2 büyük şehrimizde kadınlarımızın sağlığı yok sayılıyor! Sağlık alanında en büyük atılımları yaptığını iddia eden iktidar, vatandaşına adeta ‘Şimdi rahatsızlanma, 15 gün sonra rahatsızlan!’ dercesine alay ediyor.

“İnsanları tedaviden mahrum bırakıyorlar”

Başkentimiz Ankara’da, şehir merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızın çocukları hastalanırsa, kulak burun boğaz muayenesi için Şereflikoçhisar’a 155 km, Haymana’ya 90 km, Kızılcahamam’a ise 81 km yol gitmek zorunda.” diyen Akkuş İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

“Çünkü sadece bu ilçelerdeki devlet hastanelerinde randevu var. Şehrin batısındaki Polatlı’da rahatsızlanan bir evladımızın ise doğudaki ilçe olan Şereflikoçhisar’a kadar 162 km yol kat etmesi lazım. Hastanelerdeki kuyrukları bitirdiklerini iddia edenler insanları tedaviden mahrum bırakıyorlar. Randevu alamayanları sağlıkta mağdur ettikleri yetmezmiş gibi ya yüzlerce kilometre yol yapmak zorunda bırakıyorlar ya da ayın sonunu zor getiren anne ve babaları özel hastanelere mahkum ediyorlar. Sağlıkta Dönüşüm Sistemi ile sağlığı özelleştirmek için her şeyi yapan iktidar için insan sağlığı yok, inşaat sağlığı var! Sağlığı yap işlet devret şehir hastaneleri sanan iktidar, insan yerine inşaatı tercih ediyor.”