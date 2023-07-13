İlgezdi: 565 bin kız çocuğu eğitim sisteminin dışında

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kız okulları açılabileceği yönündeki değerlendirmesini eleştirdi.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimiz, kadınların ve erkeklerin eşit şartlarda eğitim almasına, ama hepsinden önce iyi insan olmasına dayanan bir zihin dünyası inşa etti. Bizim kuruluş felsefemizin temeli budur. Kız ve erkek çocuklarımız bilimin ışığında okuyacaklar, önce iyi birer insan olacaklar, ardından toplumsal ilerlemeyi el ele vererek başaracaklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?’ vecizesini, kadınlarımızın ve erkeklerimizin ilerlemeye sağlayacakları ortak katkıyı öngörerek söylemiştir. İktidarın anlamadığı ve asla anlayamayacağı nokta burasıdır. AKP’nin eğitim anlayışı iyi insan olabilmekten önce itaatin öğretildiği, kadınların sadece evlerinde söz sahibi oldukları bir çarpıklıktan ibaret.

Kanunlarla belirlenmiş eğitim sistemini ileriye taşımak yerine yüzlerce yıl öncesinin mantığıyla ele almak boş bir çabadır. Bu mantığa göre Meclisimizdeki kadın ve erkek vekilleri de ayrı ayrı mı oturtalım? İş dünyamızdaki çalışma ortamlarını haremlik-selamlık diye mi ayıralım? AKP, 96 yıldır sorunsuzca uygulanan karma eğitimi tartışıp diğer alanlardaki başarısızlıklarını örtmeye çalışmasın, gerçek sorunlara odaklanıp çözüp üretsin.

"Kız çocuklarımız okuldan alınıp çalışmak zorunda bırakılıyor"

Öğrenci Veli Derneği’nin (Veli-Der) 2022-2023 Değerlendirme Raporu’na göre 1998’de eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe yüzde 30,03 iken 2023’te, AKP iktidarının 22. yılında sadece yüzde 9,18. Yine aynı rapora göre TÜİK’in 2022 verileri, 15-19 yaş aralığında 565 bin kız çocuğumuzun eğitim sisteminin dışında kaldığına işaret ediyor. Kız çocuklarımız okuldan alınıp çalışmak zorunda bırakılırken, çocuk anne yapılırken ses çıkarmayanlar neden karma eğitimi hedef almaktadırlar? Eğitim sistemimizin öncelikli görevi tüm çocuklarımıza bir dünyanın iki yarısı ve tamamlayıcısı olduklarını kavratmak, iyi birer insan olmaları için yetiştirmek, bilimsel ve çağdaş eğitim almalarını sağlamaktır. Cumhuriyetimizi kuran, çağdaş eğitimin temellerini atıp Reşit Galip, Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi örnek eğitimcileri yetiştiren Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu idealin peşinden gitmeye, Türkiye’nin kadın-erkek el ele, aydınlık bir geleceğe yürümesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

"Karma eğitim esastır ama benim asli görevim, okullaşma oranını artırmak"

Bakan Tekin, katıldığı televizyon programında gelen eleştirilere şu yanıtı vermişti:

"Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşmasını sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Karma eğitim esastır ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım. Şimdi buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm, karma eğitim isteyen veliler için de kuşkusuz o olacak. Zaten bizim Milli Eğitimin temel kanununda öyle diyor, karma eğitim esastır ama benim asli görevim, okullaşma oranını artırmaktır."