İlhan Erdost neden öldürüldü? İlhan Erdost kimdir, nasıl öldü? 1980 yılında yazdığı kitaplarla adından söz ettiren İlhan Erdost Ankara’daki mezarlıkta yakınları tarafından anıldı. Ölüm yıldönümü dolayısıyla gündem olan Erdost hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

İLHAN ERDOST NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

İlhan Erdost, 12 Eylül 1980 askeri darbesi döneminde gözaltında gördüğü ağır işkence sonucu hayatını kaybetti.

Erdost, Sol Yayınları’nın sahibi ve yöneticisiydi. Askeri darbenin ardından, sol görüşlü yayınevleri ve yayınlara yönelik yoğun baskılar başladı. 7 Kasım 1980’de Ankara’da kardeşi Muzaffer Erdost ile birlikte gözaltına alındı. Suçlama, yasaklanmış yayınları bulundurmak ve dağıtmaktı.

Gözaltına alındıktan sonra Mamak Askeri Cezaevine götürüldü. Burada, askeri personel tarafından ağır şekilde dövüldü. İşkenceye maruz kaldığı için 8 Kasım 1980 günü hayatını kaybetti. Resmi kayıtlarda “kalp krizi” olarak yer alsa da otopsi ve tanık ifadeleri İlhan Erdost’un darp sonucu öldüğünü ortaya koydu.

İLHAN ERDOST KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Türkiye yayıncılık ve düşünce hayatının önemli isimlerinden İlhan Erdost, 17 Aralık 1944'te Tokat, Artova'da dünyaya geldi. Genç yaşta ailesiyle Ankara'ya yerleşerek ağabeyi Muzaffer Erdost ile birlikte Sol Yayınları'nın kuruluşunda aktif rol oynadı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmesine rağmen, yayıncılık çalışmalarına ağırlık verdiği için eğitimini tamamlayamadı.

12 Mart 1971 askeri darbesinin ardından ağabeyi Muzaffer Erdost'un hapse girmesiyle, Sol Yayınları ve Onur Yayınları'nın tüm sorumluluğunu üstlenerek yayınevi faaliyetlerini sürdürdü.

Erdost'un hayatı, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle trajik bir şekilde son buldu. "Yasak yayın basmak ve bulundurmak" iddiasıyla gözaltına alınan yayıncının tutuklanmasına, iddialara göre Engels'in doğa bilimlerini konu alan "Doğanın Diyalektiği" adlı kitabın neden olduğu bilinmektedir.