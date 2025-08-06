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İlhan İrem’in e-mail yoluyla hazırladığı vasiyeti iptal edildi: Miras davası istinafa taşındı

Sanatçı İlhan İrem'in e-mail yoluyla hazırladığı ve tüm mirasını eşi Hansu İrem'e bıraktığı vasiyetname, mahkeme tarafından geçersiz sayıldı. Yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır'ın açtığı dava sonucunda vasiyetnamenin iptaline karar verildi. Karara itiraz eden Hansu İrem dosyayı istinafa taşıdı.

Haber Merkezi
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İlhan İrem’in e-mail yoluyla hazırladığı vasiyeti iptal edildi: Miras davası istinafa taşındı
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Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede sanatçının tüm mirasını eşi Hansu İrem'e bıraktığı öğrenildi. İlhan İrem’in ağabeyi Erkan Aldatmaz ise mahkemeye başvurarak mirası reddetti.

İlhan İrem’in e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını öğrenen yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır da mahkemeye başvurarak yengesi Hansu İrem ile iki kişiye 'vasiyetnamenin iptali' için dava açtı.

Babası Erkan Aldatmaz mirası reddetse dahi yasa gereği kendisinin mirasta hakkı olduğunu dilekçesinde belirten Gökçadır, amcası İlhan İrem’in vefat etmeden önce e-mail yoluyla hazırladığı vasiyetnamenin geçersiz olduğunu iddia etti.

Dosya istinafa taşındı

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Güliz Aldatmaz Gökçadır'ın davasını kabul eden mahkeme, İlhan İrem tarafından 2019 ve 2020'de elektronik posta ile düzenlendiği iddia edilen belgelerin vasiyetname niteliğinde olmadığı gerekçesiyle vasiyetnamenin iptaline karar verdi.

Karara itiraz eden Hansu İrem, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) taşıdı.

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