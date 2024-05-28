İliç soruşturmasında yeni gelişme: Afrikalı müdür tutuklandı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan ve dün gözaltına alınan, şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü Güney Afrikalı Shaun Schwartz tutuklandı.
Çöpler köyündeki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan, şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü Güney Afrikalı Shaun Schwartz, dün ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı.
Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen Shaun Schwartz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İliç soruşturması kapsamında tutukla sayısı 13'e yükselirken, toprak altında olan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.