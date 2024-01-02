İlk kez konuştu: Emre Belözoğlu 'Seçil Erzan' sessizliğini bozdu

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan olayı gündemde yer almaya devam ediyor.

Gizli fon dolandırıcılığı davasındaki mağdurlar arasında olan Emre Belözoğlu, konuya ilişkin sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu. Dolandırıldığını anlayınca mahkemeye gittiğini söyleyen Belözoğlu, "Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm" dedi.

"Yatırım yapmadan tanımıyordum"

Futbol Plus YouTube kanalına konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bir bankacılık işlemi olduğunu ve yatırım yaptığımı düşündüm. Bunun dışında olduğunu anlayınca mahkemeye gittik. Elimize geçen kağıtların, dekontların karşılığının bankada olmadığını öğrendiğimiz anda şikayetimizi yaptık. Bize vaat edilen tarih gelmemişti bile... Banka müdürü ve yardımcısının imzalarının olduğu belgeler var. Hukuksal süreçler ilerliyor. Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm. Yatırım yapmadan tanımıyordum. Toplamda 1 aylık süreç var" dedi.