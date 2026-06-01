İlk kez Türkiye'ye gelmişti! Travis Scott hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusu

Dünyaca ünlü rapçi Scott'ın İstanbul'daki etkinliği tartışma yarattı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, etkinlikte Scott'ın yaklaşık 20 dakika sahnede kalması nedeniyle bir vatandaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "dolandırıclık"tan suç duyurusunda bulundu.

Organizatör açıklama yaptı: Klasik konser formatında planlanmadı

Tartışmaların ardından etkinliği düzenleyen TemaCC'nin kurucusu Taylan Özcan, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı. Özcan, kamuoyunda "konser" olarak değerlendirilen organizasyonun aslında klasik bir konser formatında planlanmadığını belirtti.

Açıklamada, etkinliğin en başından itibaren Scott'ın hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir "deneyim gecesi" olarak kurgulandığı, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, "Hosted by Travis Scott" konseptinde bir etkinlik olarak duyurulduğu ifade edildi.

Organizatör tarafından yapılan açıklamaya göre Scott gece boyunca etkinlik alanında bulundu, yaklaşık 1 saat boyunca organizasyona ev sahipliği yaptı ve ardından yaklaşık 20 dakikalık canlı performans sergiledi.

TemaCC, yaşanan organizasyonun geleneksel bir konserden çok özel bir buluşma ve deneyim etkinliği olduğunu savunurken, etkinliğin uluslararası konseptlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.