NBA All-Star'da ilk antrenmanına çıktı: "Merhaba, ben Alperen Şengün"

NBA All Star maç programı ve eşleşmeler belli oldu. Dördüncü takımın da ortaya çıkması ardından yılın basketbol organizasyonu için nefesler tutuldu. Milli yıldız Alperen Şengün'ün de parkede olacağı heyecan dolu maç için Houston Rockets taraftarı gün sayıyor.

Milli yıldız Alperen Şengün, Houston'daki performansının ardından 31 Ocak'ta NBA'de All Star'a katılmayı başarmıştı. Şengün, bu göz alıcı performansıyla All-Star'lara seçilen en genç Türk basketbolcu olma unvanını da aldı. Şengün, All Star takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

NBA Türkiye resmi sosyal medya hesabından antrenman öncesi Şengün'ün "Merhaba, ben Alperen Şengün. Bu benim ilk All-Star'ım" cümlelerinin yer aldığı bir video yayınladı.

2025 NBA All Star maçı Türkiye saati ile 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak.

Sabaha karşı izlenecek maçlar TSİ 04.20'de başlayacak.

İşte, maç programı:

17 Şubat 04.20

Chuck's Global Stars – Kenny's Young Stars (Yarı Final)

17 Şubat 05.10

Candace's Rising Stars – Shaq's OGs (Yarı Final)

Final maçının ise TSİ 06.00'da oynanması bekleniyor.

NBA All Star organizasyonu S Sport ekranlarından takip edilecek.

İşte Alperen Şengün'ün takımı

NBA All-Star'da yer alacak dört takım ve eşleşmeleri duyuruldu:

Chuck Takımı:

Nikola Jokic

Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Victor Wembanyama

Pascal Siakam

Alperen Sengun

Karl-Anthony Towns

Donovan Mitchell

Shaq Takımı:

LeBron James

Stephen Curry

Anthony Davis

Jayson Tatum

Kevin Durant

Damian Lillard

James Harden

Jaylen Brown

Kenny Takımı:

Anthony Edwards

Jalen Brunson

Jaren Jackson

Jalen Williams

Darius Garland

Evan Mobley

Cade Cunningham

Tyler Herro

Candace Takımı:

Stephon Castle

Dalton Knecht

Jaylen Wells

Zach Edey

Keyonte George

Trayce Jackson-Davis

Ryan Dunn