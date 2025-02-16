NBA All-Star'da ilk antrenmanına çıktı: "Merhaba, ben Alperen Şengün"
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston'daki performansının ardından NBA'de All Star'a katılmayı başardı. Şengün, All Star takımı ile ilk antrenmanına çıktı. NBA Türkiye resmi sosyal medya hesabından antrenman öncesi Şengün'ün "Merhaba, ben Alperen Şengün. Bu benim ilk All-Star'ım" cümlelerinin yer aldığı bir video yayınladı.
NBA All Star maç programı ve eşleşmeler belli oldu. Dördüncü takımın da ortaya çıkması ardından yılın basketbol organizasyonu için nefesler tutuldu. Milli yıldız Alperen Şengün'ün de parkede olacağı heyecan dolu maç için Houston Rockets taraftarı gün sayıyor.
Milli yıldız Alperen Şengün, Houston'daki performansının ardından 31 Ocak'ta NBA'de All Star'a katılmayı başarmıştı. Şengün, bu göz alıcı performansıyla All-Star'lara seçilen en genç Türk basketbolcu olma unvanını da aldı. Şengün, All Star takımı ile ilk antrenmanına çıktı.
NBA Türkiye resmi sosyal medya hesabından antrenman öncesi Şengün'ün "Merhaba, ben Alperen Şengün. Bu benim ilk All-Star'ım" cümlelerinin yer aldığı bir video yayınladı.
2025 NBA All Star maçı Türkiye saati ile 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak.
Sabaha karşı izlenecek maçlar TSİ 04.20'de başlayacak.
İşte, maç programı:
17 Şubat 04.20
Chuck's Global Stars – Kenny's Young Stars (Yarı Final)
17 Şubat 05.10
Candace's Rising Stars – Shaq's OGs (Yarı Final)
Final maçının ise TSİ 06.00'da oynanması bekleniyor.
NBA All Star organizasyonu S Sport ekranlarından takip edilecek.
İşte Alperen Şengün'ün takımı
NBA All-Star'da yer alacak dört takım ve eşleşmeleri duyuruldu:
Chuck Takımı:
Nikola Jokic
Giannis Antetokounmpo
Shai Gilgeous-Alexander
Victor Wembanyama
Pascal Siakam
Alperen Sengun
Karl-Anthony Towns
Donovan Mitchell
Shaq Takımı:
LeBron James
Stephen Curry
Anthony Davis
Jayson Tatum
Kevin Durant
Damian Lillard
James Harden
Jaylen Brown
Kenny Takımı:
Anthony Edwards
Jalen Brunson
Jaren Jackson
Jalen Williams
Darius Garland
Evan Mobley
Cade Cunningham
Tyler Herro
Candace Takımı:
Stephon Castle
Dalton Knecht
Jaylen Wells
Zach Edey
Keyonte George
Trayce Jackson-Davis
Ryan Dunn