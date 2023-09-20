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İlk ortak sınav tarihleri belli oldu

MEB, ilk ortak sınavların, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için ise 27 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak." denildi.

 

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