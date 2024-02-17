İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan çektiği İstanbul'u paylaştı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzaydan çektiği İstanbul'u paylaştı. Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini kullandı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönmüştü. Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.
Son olarak Alper Gezeravcı'dan İstanbul paylaşımı geldi.
Sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken İstanbul'un üzerinden geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaşan Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek. Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini kullandı.
Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek...— Alper Gezeravcı (@TURKastro) February 16, 2024
Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı. pic.twitter.com/6c5JDmXprx