İlk uzay yolculuğu için hatıra kartı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için saatler kalırken, ilk misyon için hazırlanan hatıra kartı, Türkiye Uzay Ajansının internet sitesinde yayınlandı.
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, fırlatma töreni öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan uzay hatırası kartı, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısından sonra başlayacak fırlatma töreni öncesi uzay meraklıları, "https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi" linkini tıklayarak, bu tarihi anı hatıra kartıyla ölümsüzleştirebilecek.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın bulunduğu hatıra kartında, "GururDuyTürkiye" etiketi ve "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da oluşturduğu kartı, sosyal medya hesabı X'ten "Uzay Hatırası" başlığıyla paylaştı.