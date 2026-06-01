İlker Başbuğ’dan Özgür Özel çıkışı: FETÖ'cülükle suçlanabilecek son isimlerden biri

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada dile getirdiği "FETÖ" sözlerinin yarattığı tartışmalara bir yanıt da Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan geldi.

İlker Başbuğ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel'e ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri’deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir — İlker Başbuğ (@ilkerbasbugcom) June 1, 2026

CHP’de cumartesi günü iki ayrı bayramlaşma programı düzenlenirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’deki konuşmasında kullandığı “İçimizdeki FETÖ ajanlarını fark edemedim” sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Anıtkabir yürüyüşünde açıklama yapan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin geçmişte kendisine yönelik kullanılan suçlamalarla aynı olduğunu savunarak, “Kemal Bey bugün TGRT’nin, A Haber’in iftiralarını sahipleniyor” demişti.