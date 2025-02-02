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İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Son hamlesi ortaya çıktı

Cezaevinde intihar eden, Yenidoğan Çetesi'nin ikinci adamı olarak bilinen İlker Gönen'in, son anda fikrini değiştirerek acil durum butonuna bastığı ve gardiyanlardan yardım istediği öğrenildi.

Haber Merkezi
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İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti: Son hamlesi ortaya çıktı
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Türkiye'yi derinden sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında dün önemli bir gelişme yaşandı. Antalya Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan çetenin iki numarası olarak bilinen doktor İlker Gönen, tek kişilik koğuşunda intihar etti.

Gazeteci Emrullah Dinç, olayla ilgili dikkat çeken detayları aktardı. Gönen, çay bardağını kırarak cam parçalarıyla bileklerini kesmiş. Sağ bileğinde derin, sol bileğinde ise daha hafif bir kesik oluşan Gönen, kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi. Gönen intihar girişiminden son anda pişman oldu ve acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdı.

Cezaevi yönetimi hakkında soruşturma

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Gönen yolda hayatını kaybetti.

Cezaevinde tutuklulara cam bardak verilmesi yasak olduğu için savcılık, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlattı ve kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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