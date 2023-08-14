İlkokul kayıtları başladı mı?

2023-2024 öğretim yılında okullara ilk kez adım atacak çocukların ailelerinde de heyecan arttı. Türkiye'de 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını kazanan çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime kayıt yaptırabilecek ya da kayıtlarını bir yıl erteleyebilecek.

Kayıtlar 14 Ağustos 2023 (bugün) başladı. Okula başlayacak öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvuru yapması gerekiyor.

Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilecek. 4 Eylül 2023 Pazartesi günü sınıf listeleri okul kapılarına asılacak.

Kayıt için gerekli belgeler neler?

1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formu.

3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

Nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

Öğrenci nakil başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

Başvurular hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında öğrenci velisi tarafından aşağıda istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapılacak.