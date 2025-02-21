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İlkokulda öğretmene silahlı saldırı! 3 el ateş etti

Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan Kutören İlkokulu'nda silahlı saldırı gerçekleşti.

Haber Merkezi
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İlkokulda öğretmene silahlı saldırı! 3 el ateş etti
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Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan Kutören İlkokulu'nda silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda, üç yerinden vurulan sınıf öğretmeni Cihan Güçlü yaralandı.

Üç yerinden vuruldu

İddiaya göre, engelli bir öğrencinin ağabeyi olan Kerem K., tabanca ile üç el ateş ederek Güçlü’yü sırtından, kasığından ve sol bacağından vurdu.

Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri hızla okula sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Güçlü, sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

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