İLKSAN bilişim sektörüne adım attı

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (İLKSAN), bilişim sektöründe faaliyet göstermek amacıyla OSTİM Teknopark’ta şirket kurdu. Şirket, okullar ve oteller için yazılım üretecek.

Kurulan şirket OSTİM Teknopark'ta faaliyete başladı

Milli Eğitim Bakanlığı bağlı kuruluşlarından İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (İLKSAN) otel ve konukevi işletmeciliği faaliyetlerine bilişim sektörünü de ekledi. İLKSAN’ın bağlı ortaklığı İlk Yatırım Turizm AŞ bünyesinde bilişim sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan şirket OSTİM Teknopark’ta faaliyete başladı. İlk Yatırım Grup A.Ş ilk etapta okullar ve oteller için yazılım geliştirecek. Şirket, OSTİM Teknopark’ta “Güvenli Okul Otomasyon Sistemi” projesini yürütecek. Şirketin açılış töreninde konuşan OSTİM Başkanı Orhan Aydın, Ankara sanayisinin bugün Türkiye’nin en önemli konumuna gelmesinin temelinde OSTİM’in yattığını söyledi.

Ankara'nın ilk sanayi üretim merkezi

Ankara’nın ilk sanayi üretim merkezi OSTİM’de yetişen şirketlerin bugün 12 OSB’ye dağıldığını kaydeden Aydın, OSTİM Teknopark’ın ise geçen yılı Türkiye birinciliğiyle kapattığını belirtti. İLKSAN’ın yatırım için OSTİM’i tercih etmesinin önemine işaret eden Aydın, burada Türkiye için önemli yazılımların üretileceğini aktardı. Orhan Aydın, OSTİM’in bir sinerji merkezi olduğunun altını çizerek, “Hayal ettiğiniz her şeyi yapabileceğiniz imkan, kabiliyet ve yetenek havuzu var” diye konuştu.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, 300 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından birisi olan İLKSAN’ın faaliyet alanlarını giderek genişlettiğini söyledi. İlk Yatırım Grup A.Ş’nin okul ve otellere yönelik yazılımlar geliştireceği bilgisini veren Yılmaz, bu yıl 80’inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan İLKSAN’ın, turizm ve inşaat alanlarında da yeni yatırımlara girişeceğinden bahsetti. Şirketin açılış törenine İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek, İLKSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Tekin, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, OSTİM Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar ve İLKSAN yönetimi katıldı.