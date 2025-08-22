İller Bankası Genel Müdürü Türk'ten Özlem Çerçioğlu açıklaması

İller Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Recep Türk, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası (İLBANK) iş birliğiyle 860 milyon Türk Lirası tutarında finansman kullanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Türk, T24 yazarı Çiğdem Toker'e konuştu.

Genel müdürlük görevinde, ayrımcılık gözetmeden görev yaptığını söyleyen Türk, bu kredinin, 2023 yılından bu yana görüşmelerini yaptıkları Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan 10 belediye için sağlanan toplam 200 milyon Euro'luk finansman paketinin, Aydın’a düşen kısmı olduğunu söyledi.

Türk, kredinin amacının da başta orman yangınları olmak üzere, afetlerle mücadele alanında belediyeleri güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Kredinin kullanıma hazır hale gelmesi için Alt Kredi Anlaşması gerektiğini bunun için de belediye meclislerinden karar alınmasına ihtiyaç olduğunu aktaran Genel Müdür Türk, Muğla Büyükşehir Belediyesi dışındaki listede yer alan bütün belediyelerin karar aldığını söyledi.

T24 yazarı Çiğdem Toker, Türk'ün açıklamalarına ilişkin devamla şunları yazdı:

"Gerçekten de belediyelerin siyasi parti profiline bakıldığında Genel Müdür Türk’ün aktardığı bu tablo, herhangi bir ayrımcılık yansıtmıyor. Ancak sizlerin de düşündüğünü bildiğim ve akla gelen birbirine bağlı iki soruyu tabii ki yönelttim.

Yazımda da belirtmiştim. İller Bankası yöneticileri kredi sağlanan belediye başkanlarıyla fotoğraf çektirmiyor, haber duyurusu yapmıyor ama Aydın’da bu yapıldı.

Madem, finansman listesinde yalnızca Aydın yok. Dahası, birçoğu CHP’li olan belediyelerin yararlandığı bir kredi söz konusu. Neden yalnızca Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin haber çıktı?

Ve nasıl oldu da Özlem Çerçioğlu, AKP’ye geçtikten hemen sonra bu kredi anlaşması imzalandı?

İller Bankası Genel Müdürü Türk, 'Çünkü ticari sır' yanıtını verdi. Banka yasasının kendilerini bağladığını, buna uymak durumunda olduklarını ama açıklamaları belediyelerin yapabildiğini aktardı.

Ama bu durumda da İller Bankası İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal ile Çerçioğlu’nun birlikte fotoğrafı, bu 'ticari sır'rın neresindeydi?

Genel Müdür Türk, Bölge Müdürü’nün bunu istediğini belirttikten sonra (bu kısma çok ikna olmadım) 'Aslında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kredinin sağlandığı ve gerekenin yapılacağına dair randevu 6 Ağustos’ta talep edilmiş' diye ekledi.

Bu ayrıntı önemli. Çünkü Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasından bir hafta öncesine ilişkin bir tarih.

'Sayın Genel Müdür' dedim, 'Bu bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederim. Paylaşmasaydınız, bilmeyecektik. Ama siz, sade bir vatandaş olsanız ve yıllardır muhalefet partisi çatısı altında görev yapan bir yönetici, iktidar partisine katıldıktan hemen sonra kredi sağlandığına ilişkin böyle bir fotoğraf görseniz ne düşünürdünüz, size nasıl yansırdı?' diye sordum.

Genel Müdür Türk, 'Doğrusu gerçekten de sizin gibi ve pek çok vatandaş gibi düşünürdüm' dedi.

Samimi yanıtı ve bürokraside son yıllarda örneğin pek rastlamadığımız açıklıkla paylaştığı bilgiler için İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk’e teşekkür ettim."