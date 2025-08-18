  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İller Bankası'ndan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon TL finansman
Takip Et

İller Bankası'ndan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon TL finansman

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile İller Bankası (İLBANK) arasında 860 milyon TL’lik finansman anlaşması imzalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İller Bankası'ndan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon TL finansman
Takip Et

Finansman anlaşması, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından imzalandı.

Sağlanan kaynakla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı filosuna 40 yeni araç eklenerek, toplam araç sayısının 152’ye çıkarılacağı ifade edildi.

Başkan Çerçioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın’ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlanan bu büyük kaynakla yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın’ı daha güvenli ve güçlü bir şehir haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yıldönümü töreninde AK Parti'ye katılmıştı.

Yatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandıYatırımcılar yön değiştirdi! Borsada para bu 10 hisseye aktı: Dev giriş ve çıkışlar yaşandıEkonomi

 

Özel: Batık şirketi AK Parti'ye geçince borsada coşana tek lafım varÖzel: Batık şirketi AK Parti'ye geçince borsada coşana tek lafım varGündem

 

Gündem
Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldü
Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadesi ortaya çıktı
İnan Güney'in ifadesi ortaya çıktı
Avukat Cem Duman ve Selahattin Yılmaz tutuklandı
Avukat Cem Duman ve Selahattin Yılmaz tutuklandı
Aksaray'daki Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda kaza: Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti
Aksaray'daki Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda kaza: Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti
Atakum delege seçimlerindeki kavgaya ilişkin CHP'den karar: İhraç istemiyle disipline sevk edildiler
Atakum delege seçimlerindeki kavgaya ilişkin CHP'den karar: İhraç istemiyle disipline sevk edildiler
Özel: Batık şirketi AK Parti'ye geçince borsada coşana tek lafım var
Özel: Batık şirketi AK Parti'ye geçince borsada coşana tek lafım var