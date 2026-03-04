İlyas Efe Ünal ve Adem Metan İsrail'de gözaltına alındı
Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve yazar Adem Metan İsrail’de gözaltına alındı.
Gazeteci Adem Metan, İsrail'de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Metan, şöyle yazdı:
"İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız.
Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil."
Önceki gün CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.