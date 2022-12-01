İlyas Salman beraat etti

Sosyal medya üzerinden 25 Ocak 2021 tarihinde paylaşılan bir videoda, Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle sanatçı İlyas Salman’ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçlamasından 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık İlyas Salman katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık avukatı Özgür Murat Büyük, “Müvekkilimin ifadeleri düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir. İfade şekli diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Müvekkilimin beraatini talep ederim.” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, 'Türk milletini alenen aşağılama' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle İlyas Salman hakkında beraat kararı verdi.